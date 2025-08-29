Ultim'ora Hojlund al Napoli, nessun dubbio! Rai: “Lipsia out, patto di ferro agenti-Manna, i retroscena”

È solo questione di tempo perché Rasmus Hojlund diventi un nuovo calciatore del Napoli: gli azzurri nell'incontro di oggi hanno stretto un patto con l'entourage del calciatore, tagliando fuori dalla corsa il Lipsia che in mattinata aveva provato a inserirsi con un'offerta a titolo definitivo al Manchester United. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, che nel corso di Rainews 24 ha detto:

"Per le firme bisognerà attendere ancora qualche giorno ma da stasera il Napoli sa che entro lunedì prossimo il danese Hojlund giocherà nel napoli. Patto di ferro tra la Seg (agenzia che cura gli interessi dell' attaccante) e il club azzurro dopo il vertice di stasera. Lipsia fuori gioco. Ora vanno sistemati solo alcuni dettagli con i Red Devils (stipendi di luglio e agosto, percentuale rivendita) ma il più è fatto. Rassicurato anche Antonio Conte sulla volontà dell'ex atalantino. È stata una lunga querelle ma il Napoli alla fine l'ha portata a casa grazie ad una splendida sinergia tra Calcio Napoli e l'agenzia Seg. Lipsia beffato e soprattutto rassegnato".

Il classe 2003 arriva per sostituire il lungodegente Romelu Lukaku: Big Rom ha rimediato un grave infortunio muscolare in amichevole contro l'Olympiacos lo scorso 14 agosto, dovrà restare ai box per oltre tre mesi. Così per il Napoli è stato necessario un intervento sul mercato alla ricerca di una nuova punta e il nome di Rasmus Hojlund è balzato subito in cima alla lista: oltre alla questione delle caratteristiche dell'attaccante, il fatto che il danese fosse fuori dal progetto del Manchester United ha permesso un'operazione in prestito, come preferiscono gli azzurri. Inoltre, non è da sottovalutare l'aspetto della lista Serie A: Hojlund è un 2003 e quindi non occuperà lo slot nella lista Over.