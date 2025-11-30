Live Roma-Napoli, pre-partita: Lang vince il ballottaggio, Pellegrini per Dybala

19:55 - I portieri delle due squadre entrano in campo per il riscaldamento.

19.50 - Matias Soulé, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre-partita della sfida contro il Napoli.

Ti aspettavi, con un allenatore nuovo, di prenderti subito un ruolo da protagonista? Solitamente gli altri, prima o poi, si siedono in panchina, per te invece accade raramente. "No, ovviamente ringrazio per la fiducia il mister. Io provo a dare il massimo in ogni partita, sia quando parto dalla panchina sia quando gioco dall’inizio. È fondamentale aiutare la squadra con gol e assist, ma soprattutto nella lotta e in tutto il resto. Noi attaccanti siamo i primi difensori, per quello che ci chiede il mister: la pressione e tutto ciò che facciamo non serve solo ad attaccare ma anche a difendere e pressare. È fondamentale nel suo gioco. Questa partita sarà una di quelle in cui dobbiamo misurarci con squadre fortissime. Speriamo di fare molto bene e di giocare una grande partita".

Negli altri scontri diretti con le contendenti per il titolo, Milan e Inter, la Roma non ha giocato male: un tempo sì, uno no, ma non sono arrivati punti. Quanto avete insistito in questi giorni sull’importanza di portare a casa questo tipo di partite? "Come ho detto prima, non abbiamo vinto ma non abbiamo fatto brutte partite. Nel secondo tempo contro l’Inter e nel primo tempo contro il Milan siamo stati molto meglio noi. Però è il momento di giocare queste sfide: se vogliamo restare lì in alto, queste partite sono le più importanti. Ci misuriamo con queste squadre per capire i nostri obiettivi. Siamo solo all’inizio, è la dodicesima giornata, quindi siamo tranquilli: sono partite che ci dicono dove siamo e dove vogliamo arrivare".

19.49 - Sam Beukema, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla gara contro la Roma: "Mi trovo bene sia a 3 che a 4, in una difesa a 3 puoi essere ancora più aggressivo: questo è un vantaggio di questo modulo. Stavamo alternando prestazioni brillanti e altre me no soprattutto fuori casa, sta a noi dimostrare di poter continuare così. L'ultima volta qua è stato bellissimo, spero di vivere un'altra bella serata".

19.39 - Sono ufficiali le formazioni di Roma-Napoli, Derby del Sole e posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Antonio Conte conferma il sistema di gioco adottato nelle ultime due partite contro Atalanta e Qarabag, confermati anche gli stessi uomini scesi in campo martedì in Champions League. In attacco Lang vince il ballottaggio con Politano e giocherà a sinistra con Neres a destra e Hojlund al centro. Confermatissima la difesa a tre con Beukema, Rrahmani e Buongiorno a proteggere la porta difesa da Milinkovic-Savic. Centrocampo a quattro con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, con in mezzo l’intoccabile coppia Lobotka-McTominay. Panchina per Spinazzola, recuperato dopo alcune settimane di stop.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson. A disposizione: Gollini, Vasquez, De Marzi, Rensch, Ziolkowski, Ghilardi, El Aynaoui, Romano, Tsimikas, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi. All. Tullio Gritti (squalificato Gian Piero Gasperini)

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Ferrante, Juan Jesus, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Elmas, Vergara, Politano, Lucca, Ambrosino. All. Conte

19.23 - Il Napoli è arrivato allo stadio.

19.15 - La Roma è arrivata allo Stadio Olimpico.

18.15 - Cancelli aperti all'Olimpico! I tifosi iniziano ad entrare nell'impianto che stasera ospiterà il Derby del Sole tra Roma e Napoli.

Le probabili formazioni - Antonio Conte dovrebbe confermare il 3-4-2-1 e gli stessi uomini della vittoria di martedì in Champions League contro il Qarabag. Dunque, Milinkovic-Savic in porta, Beukema-Rrahmani-Buongiorno a formare il terzetto di difesa, a centrocampo i soliti Lobotka e McTominay con Di Lorenzo e Olivera sulle fasce; Spinazzola convocato dopo l'infortunio, partirà dalla panchina. In attacco, fiducia a Hojlund e David Neres, per la terza maglia Noa Lang dovrebbe vincere il ballottaggio con Politano.

Gian Piero Gasperini tira un sospiro di sollievo: allarme rientrato per Koné ed El Aynaoui dopo i problemi fisici accusati nel match di Europa League. Nel classico 3-4-2-1 del tecnico giallorosso ci sarà Svilar tra i pali, in difesa inamovibili Mancini ed N'Dicka, poi Hermoso è in pole su Ziolkowski. In mediana quindi c'è Koné insieme a Cristante, sulle corsie laterali agiranno Celik e Wesley. Si va verso un tridente offensivo leggero con Pellegrini e Soulé a supporto di Dybala falso 9.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli!