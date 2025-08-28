Hojlund-Napoli è fatta? Romano: "Tifosi, tranquilli. Manca solo accordo giocatore-United"

"Hojlund-Napoli resta al traguardo, mi prendo la responsabilità di tranquillizzare i tifosi del Napoli che aspettano da giorni la chiusura dell'operazione". Lo ha detto il giornalista Fabrizio Romano sul suo canale Youtube: "Posso dirvi che tra i club l'operazione è fatta ed è fatta anche col giocatore. Ma il contratto allo United è diverso da quello col Napoli e questa differenza va colmata. Lasciamo lavorare tutti e aspettiamo gli sviluppi. Si parla di soldi importanti per giocatori e United e il Napoli non vuole metterci più soldi".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Il danese era da tempo in cima alla lista o comunque era tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna dopo l'infortunio di Lukaku. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ora chiude.