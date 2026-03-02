De Bruyne e il ritorno anticipato: le ultime de Il Mattino

«Questa settimana dovrebbe iniziare ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione»

Il ritorno di Kevin De Bruyne si avvicina. Dopo mesi di attesa e lavoro silenzioso, il centrocampista belga è pronto a rivedere il campo, almeno in allenamento. A raccontare gli ultimi sviluppi è Il Mattino, che riporta le parole di Antonio Conte in conferenza stampa dopo la gara di Verona.

«Questa settimana dovrebbe iniziare ad allenarsi con noi, è tornato in una discreta condizione», si legge nel pezzo del quotidiano napoletano, con il tecnico azzurro che apre concretamente alla possibilità di riaggregare il belga al gruppo già da oggi. Un segnale importante, dopo quattro mesi di stop.

Il percorso, però, richiederà ancora cautela. Sempre sulle colonne de Il Mattino vengono riportate le parole di Conte: «Stiamo parlando comunque non di un fatto muscolare di poche settimane, ma di una rottura di un tendine. E quindi ci sarà da gestire la situazione. Ecco perché bisogna che io equilibri le cose». Un richiamo alla prudenza, necessario dopo un infortunio così delicato.

De Bruyne è fermo da fine ottobre, da quella sfida vinta contro l’Inter anche grazie a un suo gol. Poi l’intervento, la riabilitazione svolta in gran parte lontano dai riflettori e un recupero graduale, senza forzature. Una settimana fa il ritorno in città, adesso la voglia di tornare protagonista anche in campo.

Come sottolinea Il Mattino, la sua qualità e la sua esperienza possono diventare un fattore decisivo nel finale di stagione. Per un calciatore che la Champions League l’ha già vinta, centrare la qualificazione rappresenta molto più di un semplice obiettivo di squadra: è una sfida personale, la possibilità di ritrovare quella competizione che per lui ha il sapore di casa