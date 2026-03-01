Tre in un colpo solo? KDB, Anguissa e McTominay puntano una gara per il rientro tra i convocati

vedi letture

La vittoria in extremis di Verona ha restituito ossigeno e fiducia, ma per Antonio Conte le notizie più incoraggianti arrivano dall’infermeria. Pur mantenendo un profilo prudente sui rientri, l’edizione odierna del Corriere dello Sport segnala aggiornamenti significativi sui tempi di recupero di tre pedine fondamentali del centrocampo azzurro. Secondo il quotidiano, Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Scott McTominay avrebbero buone possibilità di tornare a disposizione già per Napoli-Torino, in programma venerdì prossimo alle 20.45 allo stadio Stadio Diego Armando Maradona.

De Bruyne, Anguissa, McTominay: cosa scrive il Corriere dello Sport

“Per la sfida di venerdì con il Torino potrebbero tornare a disposizione anche McTominay, Anguissa e De Bruyne, tre dei quattro Fab Four che avevano dato un’impronta di qualità all’inizio della stagione”, scrive il quotidiano. Sono passati cinque mesi, un’eternità calcistica: “Quel Napoli sembrava non avere limiti, poi gli infortuni a raffica lo hanno dilaniato”. Recuperare giocatori di questo spessore, conclude il quotidiano, può essere la chiave per aiutare Conte a ritrovare la sua squadra nel momento decisivo della stagione.