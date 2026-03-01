Napoli graziato oltre i demeriti, Repubblica: squadra senza idee! Conte non ci sperava

Il Napoli espugna Verona all’ultimo respiro grazie a Romelu Lukaku, ma il successo porta con sé più interrogativi che certezze. È il senso del commento de La Repubblica, che legge il 2-1 del Bentegodi come una vittoria inattesa, quasi miracolosa, arrivata quando anche Antonio Conte sembrava aver smarrito il controllo della partita. “Neanche Antonio Conte ci sperava più”, scrive il quotidiano, descrivendo un allenatore “rassegnato alla sua impotenza”, lontano dall’immagine del tecnico capace di guidare la squadra come con un telecomando, trasmettendo ferocia e ansia di vittoria.

Verona-Napoli 1-2: Conte graziato oltre i demeriti

Proprio lui, teorico dello sforzo estremo, si è ritrovato “solo e smarrito nella giornata peggiore della sua peggiore stagione a Napoli”. Eppure, nel finale, la luce: una rete “inattesa, facile, immeritata” che ribalta tutto e apre alla dimensione quasi mistica della città, “della fede che va oltre la ragione ed il merito”. Ora restano undici partite. Conte, “graziato oltre i demeriti di una squadra lenta, inerme e senza idee”, dovrà rimettere ordine e sperare nei rientri dall’infermeria per dare un senso compiuto a questo finale di stagione.