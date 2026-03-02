Retroscena Conte: così ha accolto Lukaku nello spogliatoio dopo il gol

Il tecnico lo ha quasi “coccolato”, ribadendo un concetto chiaro: questo gol deve restituirgli fiducia

L’edizione odierna di Repubblica racconta un retroscena significativo su Antonio Conte dopo il ritorno al gol di Romelu Lukaku.Per l’attaccante è stato un momento di liberazione, al punto da togliersi la maglia come nella notte dello scudetto di maggio. Travolto dall’emozione e dall’abbraccio dei compagni, Lukaku si è lasciato andare fino alle lacrime. Conte lo ha accolto nello spogliatoio con un gesto forte, un abbraccio sentito, sottolineando quanto il belga stia soffrendo e quanto senta il peso del rapporto con l’allenatore e con la squadra.

Il tecnico lo ha quasi “coccolato”, ribadendo un concetto chiaro: questo gol deve restituirgli fiducia. L’auspicio è rivederlo protagonista anche al Mondiale, magari al fianco di De Bruyne. Prima, però, c’è una missione ben precisa: riportare il Napoli in Champions League al termine di una stagione lunga e logorante, anche per chi siede in panchina.