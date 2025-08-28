Hojlund-Napoli, è fatta! Sky: “Accordo verbale, cifre e dettagli”

di Antonio Noto

Nel corso di Sky Sport 24, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha riferito le ultime della trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund: "La trattativa potrebbe chiudersi già domani. Il Napoli ha raggiunto l’accordo verbale col Manchester United: sarà prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League del Napoli nel prossimo senza il numero di presenze del giocatore.

Era questo un po’ il nodo che ballava tra Napoli e United. Se domani dovesse essere ratificato con lo scambio di documenti l’accordo raggiunto, già domani sera il giocatore potrebbe viaggiare per l’Italia. E’ quindi un’operazione virtualmente conclusa: prestito da 5 milioni di euro con obbligo fissato a 45mln".