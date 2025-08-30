Hojlund-Napoli, Romano: "Accordo blindato! Ha voluto solo gli azzurri"

vedi letture

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ha aggiornato sulla situazione di Rasmus Hojlund al Napoli. Queste le sue parole: "Hojlund al Napoli, si parla di accordo blindato con il Manchester United. Sembra una filastrocca da inizio settimana: era martedì quando i due club si sono stretti la mano e l’accordo con il giocatore è fatto. Non vorrei che con tutti questi giorni passasse il messaggio che Hojlund non è convinto: lui ha scelto il Napoli, vuole giocare al Napoli e ha un accordo con il Napoli. Gli stessi agenti sono accordati.

È fatta Hojlund-Napoli. Quello che manca è il discorso Hojlund-United, ma manca sempre meno: tra stanotte e domani mattina l’ultimo pezzo di questo puzzle dovrebbe essere completato. Io non vedo nessuna possibilità per cui quest’operazione non si fa. Lo United dava il giocatore anche in prestito con diritto di riscatto, il Napoli lo prende in prestito con obbligo perché ci crede e anche per rispettare la volontà di Hojlund. Quindi poca pazienza ancora e poi gli azzurri potranno festeggiare l’arrivo di questo attaccante importante”.