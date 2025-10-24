Ultim'ora Hojlund salta Napoli-Inter! Sky: non recupera dall'affaticamento

Antonio Conte dovrà fare ancora a meno di Rasmus Hojlund nel big match di domani pomeriggio contro l'Inter. Dopo aver saltato le partite contro Torino (18 ottobre) in campionato e PSV (21 ottobre) in Champions League, l'attaccante danese non sarà disponibile neanche per la sfida ai nerazzurri. Ad annunciarlo è Sky Sport, con la seguente ultim'ora: "Hojlund non disponibile per la partita contro l'Inter. L'attaccante non recupera dall'affaticamento", si legge.

Una tegola pesante per Conte, che aveva individuato nel 22enne ex Atalanta la scintilla ideale per restituire profondità alla manovra azzurra. L’assenza di Hojlund acuisce le difficoltà offensive del Napoli, a secco di gol pesanti e troppo dipendente dalle fiammate degli uomini di centrocampo. Contro un’Inter in grande forma servirà una reazione di carattere. E altre maniere per gonfiare la rete.