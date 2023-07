CdM - Erede Kim, la prima scelta è Kilman: Napoli attende (fiducioso) lo sconto

. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno in edicola, che fa il punto sulla priorità attuale: il difensore centrale.

Entro la fine del ritiro di Castel Di Sangro, cioè il 12 agosto, il Napoli vuole definire l’organico a disposizione di Garcia, lo stesso De Laurentiis ha indicato quella data, ad una settimana dall’inizio del campionato come la deadline per capire i progetti della squadra. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno in edicola, che fa il punto sulla priorità attuale: il difensore centrale.

"La priorità assoluta è l’erede di Kim, il Napoli vuole definire l’operazione entro la fine del ritiro di Castel Di Sangro. La prima scelta è Kilman del Wolverhampton, il Napoli non ha intenzione di mollare, segue la strategia dell’attesa per arrivare all’obiettivo, è convinto che possa abbassare le pretese del club inglese, che chiede 40 milioni di euro, giocando sul fattore tempo".