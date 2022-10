Cdm - Osimhen, niente rischi a Cremona: può restare ad allenarsi e puntare l'Ajax

Victor Osimhen vuole tornare ad essere protagonista, riprendersi una squadra che senza di lui non si è fermata

Victor Osimhen vuole tornare ad essere protagonista, riprendersi una squadra che senza di lui non si è fermata, anzi ha portato a casa cinque vittorie consecutive macinando gol sia in Italia che in Europa, ma dovrà attendere ancora qualche giorno, scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando che ieri ha alternato lavoro personalizzato con allenamento in gruppo: "Il Napoli sembra non voler rischiare, cresce sempre di più l’idea di lasciarlo a Castel Volturno a lavorare piuttosto che portarlo a Cremona per uno spezzone di gara. Il recupero da un infortunio è un affare delicato. L’obiettivo dello staff medico è portarlo al massimo della forma per la sfida interna contro l’Ajax di mercoledì, oggi dopo la rifinitura ci sarà la decisione definitiva ma è probabile che Osimhen rientri direttamente al Maradona per la sfida in cui i ragazzi di Spalletti potrebbero portare a casa la certezza aritmetica della qualificazione agli ottavi".