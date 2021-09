CdM - Ospina, Koulibaly e Osimhen ci saranno col Leicester! UK ha modificato legislazione

Ospina, Koulibaly, che non è squalificato perché le sanzioni per somma d’ammonizioni in Europa evaporano a fine stagione, e Osimhen guardano ormai il King’s Power Stadium con la sensazione che per il debutto europeo del Napoli di Spalletti ci saranno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno che aggiunge: "La macchina burocratica del Napoli si è mossa da tempo per cercare di sbrogliare questa matassa. Giovedì scorso sono stati a Roma per il visto speciale Elmas, Osimhen e Rrahmani, ieri c’è stato un corposo scambio di comunicazioni per mettere a posto ogni dettaglio formale. L’intervento è arrivato, il governo inglese ha modificato la legislazione in materia inserendo l’eccezione per gli sportivi che viaggiano in Paesi a zona rossa per partecipare a competizioni d’alto livello".