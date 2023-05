CdS - ADL vuole un allenatore per puntare a vincere la Champions: Luis Enrique l'ha già fatto

Aurelio De Laurentiis attende una risposta da Luis Enrique, il candidato principale per la panchina del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aurelio De Laurentiis attende una risposta da Luis Enrique, il candidato principale per la panchina del Napoli. Contattato qualche giorno fa, l'allenatore asturiano è rimasto positivamente impressionato dall'ambizione del presidente, il cui corteggiamento è ostacolato dal PSG. E' quanto si legge sul Corriere dello Sport:

"Lucho, però, ha registrato la proposta di De Laurentiis e soprattutto la serietà delle intenzioni di un presidente che ha la voglia e soprattutto l’ambizione coraggiosa di tentare lo sbarco sulla luna-Champions, dopo aver piantato la bandiera del Napoli sul pianeta Serie A: l’Europa è la sua vetrina sul mondo, è il suo grande desiderio dopo quasi 19 anni di regno, ma per certe storie servono i fuoriclasse in campo e gli habitué in panchina. Meglio ancora se fuoriclasse anche loro: c’era Spalletti, certo, ma tra poco non ci sarà più per questa impresa e bisogna cercare altrove. Magari tra chi una Champions l’ha già vinta, esattamente come Lucho".