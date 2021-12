CdS - Al Napoli serve la sua gente ma vendita per il Leicester è un flop

"Il Napoli resta solo". Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta della scarsa adesione (al momento) dei tifosi azzurri per la sfida decisiva in Europa League contro il Leaicester. Con undici uomini in campo sono undicimila i biglietti venduti sottolinea il quotidiano.

"La squadra ha bisogno della sua gente, ma a dispetto di tariffe più basse delle precedenti con Spartak e Legia e soprattutto dello sconto del cinquanta percento per i possessori del biglietto con il Legia, fino a ieri erano appena undicimila i tagliandi venduti su una capienza complessiva di quarantunomila spettatori. Con seicentocinquanta inglesi a cotè annunciati e certificati" scrive il Corriere dello Sport.

Questi i prezzi e dettagli forniti dalla SSCNapoli:

Tribuna Posillipo € 75,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 35,00

Curve superiori € 20,00

Curve inferiori € 10,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

In occasione di questa gara, la SSC Napoli ha riservato una tariffa scontata del 50% a tutti coloro che sono in possesso di un biglietto dell’ultima gara casalinga di Uefa Europa League, Napoli vs Legia Varsavia.