CdS - Erede Kvara a giugno, ora assalto a Comuzzo: ADL può arrivare a 40mln coi bonus

Rocco Commisso ha preso posizione a difesa del suo difensore Pietro Comuzzo, diventato inaspettatamente un obiettivo di mercato per il Napoli, specialmente dopo il rallentamento delle trattative per l'attacco. Con la necessità di trovare un sostituto per Khvicha Kvaratskhelia, il club partenopeo ha deciso di posticipare questa ricerca a giugno, concentrandosi su Comuzzo per rinforzare la difesa, già potenziata con l’acquisto di Buongiorno in estate. La Fiorentina, tuttavia, ha fissato il prezzo per il giovane difensore a 40 milioni di euro. La cessione di Comuzzo, un talento locale, non è stata ben accolta dall’ambiente viola, spingendo Commisso a blindarlo e a richiedere un'offerta davvero irrinunciabile per lasciarlo andare.

Nonostante ciò, il Napoli ha già presentato un'offerta consistente: 5 milioni per il prestito, 25 per il riscatto e 5 di bonus, per un totale di circa 35 milioni. Ieri, l'agente di Comuzzo è stato avvistato al Viola Park, probabilmente per lavorare a un possibile sblocco della trattativa. A Milano, Manna continua a cercare di colmare il divario tra le parti, giocando con i bonus come possibile soluzione per soddisfare la richiesta dei toscani.

Il mercato chiuderà lunedì a mezzanotte, ma prima la Fiorentina affronterà il Genoa in campionato, e la convocazione di Comuzzo sarà un indicatore cruciale. Oggi, come nel caso di Saint-Maximin, si prevedono contatti intensi che potrebbero rivelarsi decisivi. In questo scenario, i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso potrebbero influenzare le dinamiche della trattativa.