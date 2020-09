CdS - Già spesi 164 mln, c'è la necessità di cedere: se parte Koulibaly l'erede è in casa

Il Napoli deve vendere, sfoltire la rosa e ridurre il monte ingaggi che è superiore ai 100 milioni. In questo momento, secondo quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, è questa la priorità del club azzurro, alle prese con le ingenti perdite derivanti dall'emergenza Covid.

Il quotidiano ricorda come sono già stati spesi 164 milioni e non necessariamente, in caso di partenze, verranno fatti acquisti. In particolare si parla dell'ipotesi di addio di Koulibaly che potrebbe non essere sostituito con la promozione da titolare di Maksimovic. In mediana, con la partenza di Allan, potrebbe arrivare un calciatore in prestito.