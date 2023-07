Cds - Incontro ADL-Calenda, ripresa trattativa: ancora nessun accordo per Osimhen

Calenda e De Laurentiis allo stesso tavolo

Calenda e De Laurentiis allo stesso tavolo, allo Sport Hotel Rosatti, il quartier generale della squadra in Trentino. Uno di fronte all'altro, in una saletta riservata: la trattativa è ricominciata. È ripartita ma senza accelerate: la distanza resta, l'accordo non si sblocca, però quantomeno il manager del centravanti e il presidente hanno sciolto la patina di ghiaccio che aveva avvolto il rapporto. Lo scrive il Corriere dello Sport. I due, intanto, si sono dati un nuovo appuntamento, forse oggi.