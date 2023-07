CdS - Irrompe un nome nuovo per la difesa: 20mln per Mavropanos

A scrivere di questa nuova possibilità per la difesa del Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ecco Mavropanos. Nella lista dei difensori entra il gigante greco dello Stoccarda, una soluzione a sorpresa con parametri ritenuti giusti: costa 20 milioni. A scrivere di questa nuova possibilità per la difesa del Napoli è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Come in un film a puntate, il riassunto delle puntate precedenti dà un senso alla ricostruzione: all’inizio erano Maximilian Kilman (26 anni) e Robin Le Normand (26) i «monumenti» con i quali sostituire Kim, ormai in viaggio verso Monaco di Baviera proprio mentre sta per essere accreditato al Napoli il bonifico da 50 milioni di euro. Poi, dalle relazioni, è spuntato Kou Itakura (26), più accessibile ma infilato nel valzer per motivi principalmente tecnico-tattici. E adesso, dovendo arricchire le proposte, per avere un quadro sufficientemente definito, dal libro segreto è sfilato via il nome di Konstantinos Mavropanos (25), greco che vive e lavora a Stoccarda".