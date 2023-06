Cds - Kvara MVP, il più bello del reame: il piccolo principe sembra già alieno

Kvaradona, il più bello del reame, titola il Corriere dello Sport per celebrare la vittoria del titolo di MVP del campionato da parte del georgiano

Kvaradona, il più bello del reame, titola il Corriere dello Sport per celebrare la vittoria del titolo di MVP del campionato da parte del georgiano: "C’è un’epoca, ed è già la sua, che risplende e affascina, è un football trasversale, abbaglia e conquista, va oltre le barriere del tifo, è patrimonio dell’umanità: è la colonna sonora 3.0, sa di metaverso eppure è realtà; e nelle movenze c’è la leggiadria d’un piccolo principe che ha impiegato un attimo, il tempo di una ninnananna, per conquistare l’Italia, la Lega di Serie A che lo ha eletto Mvp".

Ed ancora: "Appena dieci mesi dopo sembra già un alieno al quale verrebbe da chiedere, se non si generassero equivoci, da che pianeta venisti? Kvara va al di là dei numeri, sono semplicemente aride rappresentazioni statistiche, perché i suoi 14 gol (12 in campionato) e i 17 assist (13 in Serie A) invocano sguardi estasiati. Kvicha Kvaratskhelia è un’iperbole che sta in quel 77: due ali classiche, quelle d’un calcio che naviga nei ricordi, racchiuse in un Mvp. Una poesia".