CdS - Messaggio di Osimhen, nessun riferimento alla società: resta il gelo

"In quelle diciotto righe che appartengono al pensiero "forte" di Victor Osimhen, manca qualsiasi riferimento alla società, con la quale resta quel filo (?) di gelo per i due video che l'hanno turbato e per un rinnovo rimasto soltanto un'intenzione". Questa l'analisi del Corriere dello Sport al messaggio, diffuso via Instagram, dell'attaccante nigeriano.

"E la ricostruzione del proprio vissuto, che parte da lontano («venire nella Città di Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa»), resta poi confinata dentro un sentimento collettivo e generale che coinvolge tutti, la gente innanzitutto, e che non contempla alcun cenno al club. Ma quella è un'altra storia, che avrà i suoi tempi, mentre con questa su lnstagram Osimhen si risistema al centro di Napoli".