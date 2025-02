Cds - Napoli-Saint-Maximin, salutato il Fenerbahce: potrebbe essere in tribuna all’Olimpico

È ormai questione di ore: sarà Allain Saint-Maximin a ricoprire (almeno numericamente) il posto lasciato vuoto dalla partenza di Khvicha Kvaratskhelia al PSG. Il Napoli ha dato una grossa accelerata alla trattativa con l'Al-Ahli nell'ultimo giorno ed ora sembra davvero fatta: invero, come riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante francese avrebbe già salutato il Fenerbahce, club in cui si era trasferito in prestito in quest'estate.

Saint-Maximin dovrebbe raggiungere il ritiro del Napoli a Roma già nelle prossime ore: c'è la concreta possibilità che sia in tribuna all'Olimpico per la gara contro i giallorossi di Claudio Ranieri. Dopodiché mancheranno solamente le visite mediche ed infine la firma sul contratto. L'attaccante francese si trasferisce in azzurro con la formula del prestito oneroso, senza diritto di riscatto: il Napoli pagherà una cifra intorno ai 4 milioni incluso lo stipendio del calciatore e l'indennizzo all'Al-Ahli.