Cds - Nome nuovo per il Napoli: s'è svincolato Luiz Felipe, ma occhio a Giuntoli

vedi letture

Meno di un mese all’apertura del mercato invernale, ma secondo il Corriere dello Sport le idee del Napoli sono già chiarissime: serve un difensore centrale. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo azzurro spunta quello di Luiz Felipe, 27 anni italo-brasiliano che dopo essersi fatto un nome in Serie A tra Salernitana e Lazio aveva accettato di trasferirsi in Spagna, al Betis prima di dire sì all’Al-Ittihad dove però poi è finito ai margini con Laurent Blanc ed ora rappresenta un’occasione sul mercato essendo svincolato.

Secondo il quotidiano l'ex difensore della Lazio piace al Napoli, ma s’è fatta viva anche la Juventus: "E' un difensore di sicuro affidamento che conosce il campionato e che ha ancora l’età dalla sua parte. Lo stesso giocatore ha messo in cima alla preferenze un ritorno in Europa e soprattutto in Italia. L’interesse del Napoli non è casuale". Gli altri nomi valutati sono quelli di Jakub Kiwior dell’Arsenal, Diego Coppola, 20enne dell’Hellas Verona e dell'Under 21 e Martin Vitik, 21enne dello Sparta Praga oltre al profilo esperto di Danilo, in scadenza a giugno ma bloccato da Giuntoli.