CdS - Rinnovo al ribasso, cessione o fuori rosa: la minaccia incombe su Lozano e Zielinski

Sul Corriere dello Sport si analizza le situazioni del messicano e del polacco

TuttoNapoli.net

Rinnovo, cessione o fuori rosa: la minaccia di ADL incombe su Lozano e Zielinski. Sul Corriere dello Sport si analizza le situazioni del messicano e del polacco, ancora in attesa di conoscere il futuro e con il contratto in scadenza nell'estate del 2024.

"Anche Zielinski, tatticamente quanto tecnicamente, è uno di quelli che fa la differenza: galleggia tra le linee e detta i cambi di modulo, rifinisce, inventa, strappa e con quel tiro di destro e sinistro potrebbe segnare molto di più: le rispettive situazioni contrattuali - scadenza 2025 e 2024 - sono argomenti primari per il futuro del club e per il presente di Garcia. Inutile girarci intorno. Importante e simile a quella di Zielinski è anche la storia di Lozano: il Chucky sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro e come il collega è in scadenza nel 2024. DeLa è stato chiaro con entrambi: o rinnovano al ribasso (guadagneranno rispettivamente 4,8 e 4,5 milioni per l’ultima stagione), o vanno via o rischiano di andare fuori rosa".