CdS - Se Lorenzo è poco Magnifico, non si passa: non è ancora arrivato il suo 'Big Day'

Sul Corriere dello Sport, all'indomani del pari dell'Italia contro l'Irlanda del Nord, il giornalista Giancarlo Dotto parla di Lorenzo Insigne, della sua prova opaca: "Lorenzo il Piccolo avrebbe dovuto lui più di ogni altro essere la star della serata. Quella di ieri sera doveva essere, e non è stata, la partita che chiudeva il cerchio. Destino crudele per il ragazzo marcato fino ai 30 anni dal sospetto del “giocatore incompiuto”, talento lampante ma intermittente. Rapporto largamente sofferto anche con la Nazionale, fino a quando non arriva il Mancio che, con una scelta forte, gli consegna la maglia numero 10. A pensarla da insanabili ottimisti e favolisti possiamo dire che il “Big Day” di Lorenzo deve ancora arrivare. Il giorno in cui, giocando titolare per Mancio, stenderà gli svedesi nella partita che conta".