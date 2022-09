CdS - Sei gol per un investimento di 30 mln: l'incredibile impatto della doppia K

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta l'inizio di stagione degli eredi di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne

"E d'accordo, va bene, si gioca un po' con le lettere illustri di chi c'è e di chi invece non c'è più, ma Minjae Kim e Kvicha Kvaratskhelia hanno conquistato la copertina in cinque giornate marchiate con il fuoco della loro forza, dell'esplosività, di una personalità insospettabile e dei gol: 4 quelli di Kvara, 2 per Kim".

L'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta l'inizio di stagione degli eredi di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne: "E sia chiaro, il discorso che segue non è più un gioco e anzi è serissimo: Minjae è stato acquistato per sostituire Koulibaly, il Comandante, il totem, un gigante; e Kvicha, invece, per raccogliere l'eredità di Insigne, il capitano, il secondo cannoniere all time del club in tutte le competizioni. Due pezzi di storia. Di paragoni neanche l'ombra, sarebbe fuori luogo in questa fase, ma i primi capitoli azzurri delle rispettive vite sono stati già molto interessanti: dal primo con il Verona all'ultimo con la Lazio, partita decisa proprio dai due signori in questione. Sei reti in due e un investimento complessivo da più o meno 30 milioni di euro: 10 e 20 per acquistare il primo georgiano e il primo coreano di Partenope. Dieci meno dei 40 pagati dal Chelsea per Kalidou. Come si dice in questi casi? Grandi colpi".