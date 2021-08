CorSera - Insigne e ADL neppure s'incontrano: fissato il prezzo per l'addio, c'è un'altra ipotesi

Rinnovo distante per il capitano. Lorenzo Insigne e il presidente Aurelio De Laurentiis restano ciascuno nella propria ala, senza neanche l’imbarazzo di incontrarsi e dover far finta che il contratto in scadenza del giocatore non esista. Il capitano del Napoli guadagna 4 milioni e mezzo e ne chiede almeno uno in più; il presidente va in tutt’altra direzione: il tetto ingaggi del club va ridimensionato. E soprattutto sia lui che gli altri big sono cedibili. C’è un prezzo naturalmente per ciascuno, quello per Insigne è fissato: bastano 25 milioni per assicurarsi il talento della Nazionale. Offerte però al momento non ci sono, e la strada sembra quella che porti Insigne verso la scadenza naturale del suo contratto (2022). Lo riporta il Corriere della Sera.