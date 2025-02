I due giocatori del Como che giocherebbero subito nel Napoli di Conte

Domenica il Napoli affronterà il Como e sfiderà due calciatori talmente forti nonostante la giovane età da poter essere considerati immediatamente utili per accrescere il valore tecnico della squadra di Antonio Conte. Stiamo parlando di Nico Paz, già protagonista al Maradona nella gara d'andata con un palo e tante giocate di qualità, ma anche dell’ultimo arrivato, Diao, il 19enne spagnolo ex Betis, già autore di quattro reti da gennaio, una vera e propria rivelazione per il campionato italiano e per la squadra di Fabregas.

Due giocatori da temere per la gara di domenica, due talenti assoluti che potrebbero tranquillamente essere protagonisti altrove in qualche top club, come appunto il Napoli. Due colpi da parte della proprietà che sogna in grande e che sta regalando a Fabregas tanti calciatori di livello e di qualità non solo per conquistare la salvezza ma anche per offrire un bel calcio al campionato italiano.