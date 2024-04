Gazzetta - ADL si sbrighi: David ha un prezzo invitante, ma c'è rischio asta

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del possibile erede di Victor Osimhen. C'è un nome su tutti che stuzzica l'attenzione di De Laurentiis

"David era la prima scelta a giugno in caso di partenza di Victor e resta ancora oggi l’obiettivo primario del Napoli: il contratto in scadenza nel 2025 tiene contenuto il prezzo del cartellino, più o meno sui livelli di dodici mesi fa, quando il Lilla chiedeva una cinquantina di milioni per lasciar partire il suo centravanti.

Cifra importante ma – se vogliamo – ancora invitante viste le qualità del giocatore e gli enormi margini di miglioramento. Per questo, adesso, De Laurentiis sa che deve stringere i tempi d’azione per non rischiare un’asta internazionale che possa far decollare il prezzo di David".