Gazzetta - Chelsea e Psg su Osimhen: potrebbero proporre contropartite per non spendere 120mln

Sembra ormai definito il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante lascerà Napoli a fine stagione. Tanti i club a lui interessati. Sul tema interviene l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Victor andrà via, non è più un segreto da Natale, cioè da quando il nigeriano ha ottenuto il rinnovo dei sogni, da 10 milioni netti a stagione. Con clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro. Chelsea e Psg studiano la strategia per arrivare al nigeriano, magari provando a inserire una contropartita per abbassare la parte cash".