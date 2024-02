Gazzetta - Calzona rilancia Zielinski, ma non avrà la fascia: ecco la scelta del tecnico

Non si può rinunciare alla qualità di Piotr Zielinski, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che lo ha capito da subito Francesco Calzona

Non si può rinunciare alla qualità di Piotr Zielinski, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che lo ha capito da subito il neotecnico Francesco Calzona, che di Zielinski conosce pregi e difetti da una vita (lo ha allenato per la prima volta quando era vice a Empoli) e per questo è arrivato il momento di mettere da parte le tensioni di un rinnovo mai arrivato e l’amarezza dell’esclusione dalla lista Champions.

Andrà all'Inter, ma "adesso basta pensare a ciò poteva essere e non è stato o a ciò che sarà, conta riportare il Napoli in alto in classifica, conta il campo. E Calzona oggi ridà a Piotr una maglia da titolare in mediana, da mezzala sinistra di qualità. Magari non avrà più i gradi di vicecapitano – senza Di Lorenzo, dovrebbe toccare a Mario Rui indossare la fascia – ma il peso specifico in campo e nello spogliatoio restano immutati", scrive la Gazzetta dello Sport.