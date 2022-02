Gazzetta - Empoli e Spezia insegnano e Spalletti teme la trappola Venezia: si punta su Osimhen

"E' in queste gare che c'è il gap con l'Inter". Così Luciano Spalletti alla vigilia della sfida contro il Venezia in conferenza stampa, facendo intuire di temere partite del genere, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport. L'allenatore azzurro non sottovaluta la sfida del Penzo, dove ritroverà quasi certamente dal 1' Victor Osimhen. A conferma è la Rosea:

"Oggi per il tecnico il problema non sono i precedenti personali, ma quelli del suo Napoli contro le cosiddette piccole. Il riferimento è alle sconfitte interne contro Empoli e Spezia, del resto classifica alla mano la differenza è proprio lì. Per allungare a 4 le vittorie consecutive e presentarsi nelle migliori condizioni allo scontro diretto di sabato con Inzaghi al Maradona, Spalletti punta sul centravanti ritrovato".