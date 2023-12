Gazzetta - Il Napoli non entusiasma e ringrazia Osimhen: il pari avrebbe avuto una sua logica

"Il Cagliari ha disputato una partita ordinata e attenta e il pareggio avrebbe avuto una sua logica. Ma Osimhen non era d’accordo".

Non sarà ancora il bel Napoli della scorsa stagione, anzi probabilmente difficilmente tornerà ad esserlo per una lunga serie di ragioni, ma quello che contava contro il Cagliari era tornare a vincere anche in campionato, dopo averlo fatto in Champions League conquistando gli ottavi contro il Braga. E gli azzurri ci sono riusciti, rifilando un 2-1 al Cagliari grazie alle reti dei suoi campioni, Osimhen e Kvaratskhelia, col nigeriano migliore in campo. Queste l'analisi e le conclusioni de La Gazzetta dello Sport:

"Adesso non è chiaro quale possa essere l’obiettivo stagionale del Napoli, risalito momentaneamente al quarto posto, ma staccato di dieci punti dalla Juve e di undici dall’Inter che giocherà stasera. Meglio non fare calcoli e dare il massimo sempre, come insegna Osimhen. È l’unico modo per non essere condizionati dalla delusione per la falsa partenza e dall’ansia della rimonta: un passo alla volta, considerando che ci sono ancora tante cose da sistemare. Anche ieri il Napoli non ha entusiasmato e la vittoria è arrivata grazie alle qualità individuali più che alla manovra collettiva. Il Cagliari ha disputato una partita ordinata e attenta e il pareggio avrebbe avuto una sua logica. Ma Osimhen non era d’accordo".