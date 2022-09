Gazzetta incorona Kvara: "Fa la differenza in Serie A ed in Champions"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra l'impatto del talento georgiano

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quando punta un giocatore in campo, sugli spalti comincia la fibrillazione, perché con Khvicha Kvaratskhelia qualcosa succede e non è mai niente di banale. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport celebra l'impatto del talento georgiano: "I suoi dribbling sono poesia per chi ama l’estetica del calcio, non solo per i tifosi del Napoli.

Ed è straordinario come questo ragazzo dal viso angelico, appena nascosto dalla barba, a 21 anni sia arrivato da un altro mondo - calcisticamente parlando - e abbia cominciato subito a fare la differenza nel Napoli - in campionato così come in Champions - con una naturalezza disarmante, quella dei grandi campioni. Le statistiche ci dicono che è primo in Italia per dribbling tentati, così come è il sesto in Champions".