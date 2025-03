Gazzetta - Juve e Milan su Conte! ADL vuole tenerlo, ma dipenderà solo dal tecnico

La Juventus punta su Conte. E piace anche al Milan. Titola così nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport in merito al futuro del tecnico del Napoli, ricordando che un anno fa era candidato alle panchine di Juventus e Milan, che però risposero “no, grazie” e scelsero altre strade. Giuntoli puntò su Thiago Motta Furlani e Ibrahimovic su Paulo Fonseca. Ibra disse espressamente: "Al Milan c'è un allenatore, non un manager. Con Conte non abbiamo discusso perché abbiamo messo dei criteri davanti a noi. Con tutto il rispetto per lui, non è quello che cercavamo". Poi però - scrive il quotidiano - si sono pentiti tutti. Il Napoli è secondo e lotta per lo Scudetto.

Per la Gazzetta dello Sport ora "Conte è uno dei nomi forti del mercato, uno degli allenatori intorno a cui ruoteranno le scelte per il 2025-26. Il Napoli lo vuole tenere e si fa forte di un contratto firmato fino a giugno 2027. La Juventus cerca di capire se può riportarlo a casa dopo i tre scudetti di inizio anni Dieci. Il Milan cerca un allenatore italiano e questa volta certo non lo esclude automaticamente dalla corsa. De Laurentiis proseguirebbe fino al 2026 e magari oltre. C’è un però: tutto dipende da Antonio e dalle offerte che gli arriveranno nelle prossime settimane. Juve e Milan, più delle altre, hanno bisogno di una svolta".