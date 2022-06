Gazzetta - Juve in pressing, Koulibaly restio a emulare Higuain: non vuol tradire i tifosi

La Juve continua a pensare a Kalidou Koulibaly per rinforzare la propria difesa, soprattutto se dovesse cedere De Ligt

TuttoNapoli.net

"Il favorito del tecnico è Kalidou Koulibaly, contratto in scadenza con il Napoli nel giugno 2023. Il senegalese ha da poco compiuto 31 anni e la trattativa per il rinnovo con gli azzurri non pare decollare. Scenario ideale per un’offensiva della Juve su due fronti: il primo, stuzzicare Aurelio De Laurentiis con un’offerta congrua (40 milioni?); il secondo, paradossalmente il più complicato, convincere Koulibaly a emulare Higuain, che nel 2016 passò dal Napoli alla Juventus. Ecco, il difensore per ora sembrerebbe restio a quello che i tifosi azzurri vedrebbero come un tradimento. Ma nel calcio se ne sono visti tanti cambiare idea".