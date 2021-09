Gazzetta - Lucianissimo! Tutta Napoli con lui: non c'è più Totti ad avvelenargli le giornate

Lucianissimo, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport sottolineando che Luciano Spalletti non aveva mai avuto una partenza così fulminante. E nel primato del Napoli c'è tanto di suo: "Del lavoro e dei suoi insegnamenti, che la squadra trasforma in pratica di partita in partita. È già un patrimonio di questa città, Luciano Spalletti. In tre mesi ha saputo conquistarsi la passione dei napoletani, un sentimento che non è per tutti.

Fino a giovedì sera, il massimo l’aveva ottenuto con la Roma nella stagione 2006-07 e con l’Inter nel 2017-18. Entrambe le volte si era fermato dopo aver vinto le prime quattro partite. A Marassi ha stabilito il nuovo personale di 5 su 5, dopo aver battuto la Sampdoria. Un dato che rende bene l’idea di che cosa sta costruendo Spalletti, che ha un record di 11 vittorie consecutive in A, alla Roma, tra i mesi di dicembre 2005 e febbraio 2006. Il suo Napoli è un rullo compressore e il suo carisma ne è la garanzia. Castel Volturno non è Trigoria o Appiano Gentile, non ci sono i Totti o gli Icardi ad avvelenargli le giornate. Castel Volturno è un’oasi di serenità, dove l’allenatore è riuscito a portarsi dalla sua parte tutta la squadra, alternative comprese".