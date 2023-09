Gazzetta - Osimhen, caso rientrato: si è scusato con Garcia e il Napoli non lo multerà

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen si è scusato con Rudi Garcia per il suo sfogo in campo a Bologna, quando nel finale ha sbottato contro l'allenatore del Napoli, non accettando la sostituzione e spiegando al tecnico che avrebbe dovuto lasciarlo in campo fino al termine del match. Il caso appare rientrato e dalla società, secondo quanto riportato da gazzetta.it, trapela che non ci sia la volontà di multare il nigeriano.

Bisognerà capire però come reagirà la squadra, che ha ottenuto solamente 2 punti nelle ultime 3 partite di campionato e una vittoria sofferta contro il Braga, la squadra meno forte del girone di Champions. I partenopei hanno bisogno di un Osimhen meno nervoso, che torni il trascinatore e il leader del gruppo azzurro, così come lo è stato lo scorso anno.