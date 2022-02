Gazzetta - Politano e Lobotka ko col Barça: idea Malcuit per l'esterno, pronte due alternative

Politano e Lobotka, infortunati contro l'Inter, salteranno la gara di andata a Barcellona di giovedì. Qualche speranza per Lobotka per il ritorno, ma è più probabile che ci vorranno un paio di settimane per rivedere entrambi in campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che a centrocampo ci sarà Anguissa, qualche dubbio sull'esterno: "Attualmente il favorito è il macedone Elmas, che però con l’Inter non è stato brillante nel sostituire l’infortunato Politano. L’alternativa è l’algerino Ounas che però viene da un periodo di inattività (Covid compreso) e non ha i 90’ nelle gambe. Possibile anche che possa entrare in ballo - almeno durante la gara - il francese Malcuit".