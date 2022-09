Gazzetta sul rinvio Champions: "Un giorno in più per prepararla, ma uno in meno in vista del Milan"

Il Napoli giocherà di mercoledì e non domani contro i Glasgow Rangers. Il motivo è di ordine pubblico

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli giocherà di mercoledì e non domani a Glasgow contro i Rangers. Il motivo è di ordine pubblico, visto che fino a domani il feretro della regina Elisabetta II sarà in Scozia, prima di essere trasferito a Londra, e le forze dell’ordine non potrebbero garantire il servizio allo stadio di Ibrox.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, alla fine il Napoli avrà un giorno in più dopo il campionato per preparare questa importante sfida di Champions, ma uno in meno per preparare la sfida di San Siro di domenica sera contro il Milan. Spalletti dovrà centellinare bene le forze.