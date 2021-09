Gazzetta - Supermhen! Salta e scatta alla CR7, migliorerà ancora e vale già 100mln

Supermhen, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport in merito a Victor Osimhen che "salta e scatta alla CR7 ed ora segna con continuità. Esalta già Napoli e vale 100mln". Il quotidiano racconta che l'attaccante sta affinando le proprie qualità, attraverso il lavoro quotidiano dello staff tecnico a Castel Volturno, e parla di Spalletti come di un secondo papà - si legge -, che non lo trascura ed è sempre prodigo di consigli. Del resto le sue potenzialità non sono ancora del tutto espresse, si ritiene che siano ancora al 50 per cento e questo lo si può considerare il suo vero primo anno col Napoli:

"Straripante in velocità, ma Osimhen non è soltanto scatti e allunghi, sa essere devastante anche in area, facendosi spazio con il fisico e staccando più in alto di tutti. Proprio come è accaduto giovedì, quando è salito fino a 2 metri e 52 centimetri. In prospettiva, il futuro è tutto decisamente dalla sua parte. Gli è bastato un solo anno perché il valore del proprio cartellino sfondasse quota 100 milioni di euro. Al momento, è questa la cifra che chiederebbe Aurelio De Laurentiis se qualche club dimostrasse interesse per il suo diamante grezzo, ma già prezioso, pagato 70 milioni appena un anno fa, risultando l’acquisto più costoso dell’intera storia del club".