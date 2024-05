Gazzetta svela i tre nuovi titolari scelti da Manna per la rifondazione del Napoli

Giovanni Manna sarà presto ufficializzato ma il ds è già a lavoro per la costruzione del Napoli del futuro, della squadra da cui ripartire

Giovanni Manna sarà presto ufficializzato - potrebbe essere oggi in città e domenica allo stadio - ma il ds è già a lavoro per la costruzione del Napoli del futuro, della squadra da cui ripartire. E il Napoli attraverso il suo nuovo dirigente, come scrive La Gazzetta dello Sport, ha già individuato i tre titolari del futuro su cui rifondare la squadra.

In difesa piace Lucas Martinez Quarta della Fiorentina, a centrocampo il nome nuovo è Koné del Borussia Mönchengladbach, in attacco piace la rivelazione della Liga, Dovbyk del Girona. Tre colpi per rifare il Napoli.