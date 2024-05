Manna già oggi a Napoli? Può essere al Maradona domenica col Lecce

Il Napoli prepara la rivoluzione. In tre mosse: la prima è già stata fatta con la scelta di Giovanni Manna

Il Napoli prepara la rivoluzione. In tre mosse: la prima è già stata fatta con la scelta di Giovanni Manna, il nuovo responsabile dell’area sportiva che in un clic sarà anche libero di ricevere l’investitura ufficiale: questione di poco, pochissimo, ore. Manna lavora già al mercato e pensa a tre nomi per la rifondazione della squadra.

Tanto che oggi, una volta liberato con tutti i crismi dagli impegni con la Juventus, potrebbe già arrivare in città e poi domenica fare la prima apparizione al Maradona, in occasione della partita contro il Lecce, ultima di campionato, in programma alle ore 18. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.