Gazzetta - Tentazione Anguissa: l'idea di Spalletti per la Juve

Tentazione Anguiissa per Spalletti in vista della sfida di sabato alla Juventus. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un tecnico pronto a valutare la possibilità di lanciare dal primo minuto il nuovo acquisto in mediana.

"Il 4-3-3 è il modulo attuale, sicuramente più funzionale in assenza di un mediano in grado di dare equilibrio al gioco. L’infortunio di Zielinski potrebbe consigliare a Spalletti di inserire subito nell’undici titolare, Zambo Anguissa, il centrocampista camerunese, che si presenterà all’allenatore soltanto domani, quando rientrerà dagli impegni con la propria nazionale. Potrebbe essere una soluzione per dare maggiore consistenza alla mediana.

Le prossime 72 ore serviranno al tecnico anche per riflettere sull’opportunità o meno di rischiare un giocatore che domani conoscerà i nuovi compagni e, probabilmente, svolgerà con loro il primo allenamento. La tentazione c’è, comunque, diversamente ci sarà Elmas".