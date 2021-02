KK - Nessuna conferma su Sarri: nuova idea con Benitez direttore tecnico ed un emergente

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal per parlare delle ultime news relative al Napoli e in particolare si è concentrato sulla voce uscita ieri sera di un contatto tra De Laurentiis e Sarri e sulle idee per il futuro che ha il Napoli in vista della prossima stagione: "Non ho conferme su contatti con Sarri nelle ultime ore, mentre fonti autorevoli mi parlano di un’idea Benitez direttore tecnico ed un emergente come Vincenzo Italiano come allenatore”.

"Un'altra voce mi dice che De Laurentiis ha chiuso già per prendere Ivan Juric l'anno prossimo, l'attuale tecnico del Verona piace da tantissimo tempo al patron azzurro, che lo vorrebbe sulla panchina partenopea in vista dell'anno prossimo. Anche se al momento la priorità assoluta è quella relativa al campo".