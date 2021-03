KKN - ADL sta valutando i profili per il prossimo anno: c'è anche Inzaghi per il futuro

Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto sul futuro della panchina azzurra. Il giornalista ha rivelato: "De Laurentiis sta valutando i profili per il prossimo anno. Molto dipenderà anche dagli obiettivi e dal piazzamento Champions. Si parla di Allegri e Sarri, ma anche di Fonseca. Piacciono anche allenatori giovani come Juric, Italiano e De Zerbi, ma il nome nuovo è Simone Inzaghi. Il tecnico della lazio non ha ancora rinnovato con la Lazio e piace al presidente".