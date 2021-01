KKN - Infortunio Osimhen, la situazione non è cosi grave: le ultime

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'infortunio di Osimhen nel corso della trasmissione Radio Goal: "Da quello che mi arriva la situazione non sarebbe cosi grave, siccome positivo al Covid non c'è stato modo da parte dello staff di visitarlo. Appena il calciatore risulterà negativo, il dottor Canonico verrà in diretta per spiegarci com'è la situazione".