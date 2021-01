I quotidiani distruggono Insigne: "Tre rigori sbagliati con la Juve fanno una prova"

Insigne bocciato dai quotidiani non solo per il rigore fallito. Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: "Partita double face. Il suo duello con Cuadrado, miracolosamente resuscitato, è il più interessante. Fra i migliori, fino al rigore, che, d'accordo De Gregorio, ma tre sbagliati contro la Juve fanno una prova". Quello contro i bianconeri di ieri, infatti, è stato il terzo fallito da Insigne, che stava diventando infallibile in campionato. Poi l'errore sul più bello, quando era decisivo.

Ben più duro il Corriere dello Sport, voto 4.5: "Si sacrifica in copertura quando Cuadrado avanza e finisce per ripartire da una posizione troppo arretrata, così far male è più complicato. Mette fuori il rigore. E' l'emblema della serata da dimenticare del Napoli".

Voto 5 per il Corriere della Sera: "Dal dischetto, la Juve è kryptonite. Lo sparo a salve offusca l'intelligenza del suo primo tempo. Ripresa da incubo".