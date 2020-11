Rai - Hysaj non rinnova e lascerà il Napoli a zero: ha già una squadra per giugno, i dettagli

Elseid Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli e a fine stagione dovrebbe andar via a parametro zero. Direzione? Sempre Italia, 200 chilometri più a nord. Secondo quanto raccontato dall'esperto di mercato Rai Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il terzino albanese ha un discorso avviato con la Roma, disposto a prenderlo a giugno a zero.

I MOTIVI DELLA SEPARAZIONE - Il Napoli si è chiamato definitivamente fuori perché le esigenze economiche del giocatore non sono più collimabili con quelle di Aurelio De Laurentiis, che vuole abbassare del 20-30% il monte ingaggi e ringiovanire la rosa in determinate zone di campo. Rinnovo, dunque, quasi impossibile.