Rai - Kim, agenti venali lo stanno proponendo a tutti: pronte offerte da 5mln da 3 top club, la risposta di ADL

Il giornalista Ciro Venerato, a TgRai, ha parlato delle ultime sul mercato del Napoli

Il giornalista Ciro Venerato , a TgRai, ha parlato delle ultime sul mercato del Napoli: "Prime mosse per blindare Kim min-jae. Da diverse settimane sono iniziati i dialoghi coi suoi agenti. Il Napoli è disposto a offrire 2 milioni e mezzo più 500mila euro di bonus semplici al difensore ( oggi percepisce 2 netti) . Lasciando eventualmente anche la clausola rescissoria. Puntando sulla volontà del giocatore molto legato a squadra e città.

L'agenzia che ne cura immagino e interessi è molto più venale e lo sta proponendo a diversi club continentali. Liverpool, United e Psg i club più interessati al coreano. Pronti a garantirgli 5 milioni netti a stagione pagando la clausola di rescissione che oscilla tra i 50 e i 70 milioni. La cifra definitiva è legato al fatturato del club e alla partecipazione alla Champions (10 milioni in meno per chi non si qualifica alla massima competizione europea). Entro giugno Kim e i suoi (esosi) agenti prenderanno una decisione".